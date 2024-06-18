Son anket yayınlandı. Siyasette tozu dumana katacak sonuçlar

31 Mart yerel seçimlerinde CHP diğer partilere karşı büyük bir galibiyet kazandı. CHP Türkiye’nin birinci partisi olmuştu.

ORC Araştırmadan konuyla ilgili dikkat çeken bir anket geldi. ORC 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?' sorusu sorarak yeni anket sonuçlarını paylaştı.

Anketin 10-14 Haziran tarihinde 5620 kişi ile yüz yüze yapıldığı belirtildi.

ORC’nin son anketine göre yine CHP birinci, AKP ikinci parti olarak çıktı. CHP yüzde 33,2 yüzdesinde oy aldı.

"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA"

▪CHP %33,2

▪AKP %30,6

▪MHP %10,9

▪DEM %9,7

Öte yandan anket çalışmasına göre erken seçim isteyenlerin de yüzdesi ortaya çıktı.

ORC "Sizce Erken Seçim Olmalı mı?" sorusunu da yöneltti. Evet diyenlerin oranı yüzde 45, 9 oldu.

•Evet %45,9

•Hayır %39,1

•Fikrim Yok %15,0

İŞTE ORC’NİN PAYLAŞIMI:

SİYASİ EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI

HAZİRAN 2024

"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"

▪CHP %33,2

▪AKP %30,6

▪MHP %10,9

▪DEM %9,7

"Sizce Erken Seçim Olmalı mı?"

•Evet %45,9

•Hayır %39,1

•Fikrim Yok %15,0

Araştırma 10-14 Haziran tarihinde 5620 kişi ile yüzyüze yapılmıştır.