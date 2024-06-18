Son anket yayınlandı. Siyasette tozu dumana katacak sonuçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son anket yayınlandı. Siyasette tozu dumana katacak sonuçlar

ORC Araştırma’nın “Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?” sorusunda hangi partinin birinci çıktığı ve erken seçim isteyenlerin oranı dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP diğer partilere karşı büyük bir galibiyet kazandı. CHP Türkiye’nin birinci partisi olmuştu.

ORC Araştırmadan konuyla ilgili dikkat çeken bir anket geldi. ORC 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz?' sorusu sorarak yeni anket sonuçlarını paylaştı.

Anketin 10-14 Haziran tarihinde 5620 kişi ile yüz yüze yapıldığı belirtildi.

ORC’nin son anketine göre yine CHP birinci, AKP ikinci parti olarak çıktı. CHP yüzde 33,2 yüzdesinde oy aldı.

"BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA"

▪CHP %33,2

▪AKP %30,6

▪MHP %10,9

▪DEM %9,7

Öte yandan anket çalışmasına göre erken seçim isteyenlerin de yüzdesi ortaya çıktı.

ORC "Sizce Erken Seçim Olmalı mı?" sorusunu da yöneltti. Evet diyenlerin oranı yüzde 45, 9 oldu.

•Evet %45,9

•Hayır %39,1

•Fikrim Yok %15,0

jkllkjs.jpg

İŞTE ORC’NİN PAYLAŞIMI:

SİYASİ EĞİLİMLER ARAŞTIRMASI

HAZİRAN 2024

"Bu Pazar Genel Seçim Olsa"

▪CHP %33,2

▪AKP %30,6

▪MHP %10,9

▪DEM %9,7

"Sizce Erken Seçim Olmalı mı?"

•Evet %45,9

•Hayır %39,1

•Fikrim Yok %15,0

Araştırma 10-14 Haziran tarihinde 5620 kişi ile yüzyüze yapılmıştır.

otcc.jpg

Son Haberler
Merve Oflaz amuda kalktı. 'Sülün gibi' Magazin
Merve Oflaz amuda kalktı. 'Sülün gibi'
Şanlıurfa’da anız yangını Gündem
Şanlıurfa’da anız yangını
Çılgın Türkler coştu Spor
Çılgın Türkler coştu
Şarkıcı Doğuş’a bir haller olmuş! ‘Estetik erkeği bozar’ demişti Magazin
Şarkıcı Doğuş’a bir haller olmuş! ‘Estetik erkeği bozar’ demişti
Muhabir canlı yayında çıldırdı. Taraftarlara saldırdı Spor
Muhabir canlı yayında çıldırdı. Taraftarlara saldırdı
Vatandaşlar serinlemek için Büyükçekmece’ye akın etti Gündem
Vatandaşlar serinlemek için Büyükçekmece’ye akın etti
İran'da hastane yangını: 9 ölü 15 yaralı Dünya
İran'da hastane yangını: 9 ölü 15 yaralı