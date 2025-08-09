Son ankette beklenmeyen oldu! Açılım dengeleri değiştirdi…

ORC araştırma bugün yeni bir paylaşımda bulunarak 8 ilde 2400 katılımcıyla gerçekleştirilen son anket çalışmasını açıkladı. Siyasi partilerin oy potansiyelleri ortaya çıktı. Tabloda sadece yüzde 10’un üzerinde oy potansiyeline sahip partilere yer verildi.

Siyasi arenada dengeler değiştikçe anketlerde de değişimler yaşanıyor. Açılım sürecinin olduğu bir dönemde ORC Araştırma tarafından 01-03 Ağustos 2025 tarihleri arasında 18 ilde 2400 katılımcıyla bir anket gerçekleştirildi. Bugün paylaşılan ankette dikkat çekici sonuçlar çıktı.

CHP FARKI AÇIYOR

Katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek sorularak ayrı ayrı oy verme eğilimleri hesaplandı. Tabloda sadece yüzde 10’un üzerinde oy potansiyeline sahip partiler Ankete göre CHP yüzde 43,8 oy potansiyeliyle ilk sırada yer alan parti oldu. CHP’yi, yüzde 42,0 ile AKP takip ederken, aradaki farkın açıldığı da görüldü.

MİLLİYETÇİ SEÇMEN İYİ PARTİ VE MHP'YE YÖNELİYOR

MHP yüzde 23,1 ile üçüncü sırada konumlanırken, İYİ Parti yüzde 13,8’lik oy potansiyeliyle dördüncü parti olması dikkat çekti. Zafer Partisi yüzde 13,5 oran alırken milliyetçi seçmenin Zafer ve İYİ Parti’ye yöneldiği görüldü.

"SİYASİ PARTİLERİN OY POTANSİYELLERİ"



▪️Katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak, her biri için ayrı ayrı oy verme eğilimleri sorulmuştur.



▪️Tabloda %10’un üzerinde oy potansiyeline sahip siyasi partiler yer almaktadır.



▪️01-03 Ağustos 2025

▪️18 İl / 2400 Katılımcı pic.twitter.com/hET3DUNjmo — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) August 9, 2025

DİĞER PARTİLERE YÖNELİM

DEM Parti yüzde 13,2 oy, Yeniden Refah Partisi yüzde 13,0, Yerli ve Milli Parti yüzde 12,5, Saadet Partisi yüzde 12,2 ve Büyük Birlik Partisi yüzde 12,1’lik oy oranlarıyla yüzde 10 barajını aşan diğer partiler arasında yer aldı. Anahtar Parti ise yüzde 11,4, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 10,2’lik potansiyel oy ile yer alan diğer partiler oldu.