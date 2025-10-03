Son ankette bir siyasi parti büyük çıkış yaptı! Tahminler altüst oldu…

Metropoll Araştırma şirketinin Eylül ayında yaptırdığı son ankette bir parti büyük çıkışa imza attı. Ankette dikkat çeken ise İYİ Parti’nin yüzde 8.1 oy olarak son zamanlarda büyük çıkış yaptığı görüldü.

Siyasette son yaşanan gelişmelerin anketlere yansıması ise devam ediyor. Son günlerde açılım tiyatrosunda ‘umut hakkı’ tartışmalarının gündeme gelmesi anketlere yansıdı. Metropoll Araştırma’nın ‘Türkiye’nin nabzı’ araştırma çalışması 28 ilde gerçekleştirildi.

İYİ PARTİ SÜRPRİZ ÇIKIŞ YAPTI

Ankette partiler anlamında en yüksek çıkışı yapan İYİ Parti oldu. İYİ Parti yüzde 8.1 ile MHP ile kafa kafaya geliyor. MHP’nin ise oy oranı 8.6 olarak çıktı. Zafer Partisi 3,7, Anahtar Parti 3,3 çıkarken Yeniden Refah Partisi 5,7 çıktı.

ÜÇ SORUN VAR: EKONOMİ, İŞSİZLİK VE ADALET

Ankette bir diğer önemli soru ise “Türkiye’nin en önemli sorunu ne?” oldu. Katılımcılara göre en önemli sorun “Ekonomi” olarak belirtildi. İkinci olarak en büyük sorun ise “işsizlik” olarak aktarıldı. Adalet ise üçüncü en büyük sorun olarak katılımcılar tarafından belirtildi.

“ÜLKE KÖTÜYE GİDİYOR”

“Türkiye’nin gidişatı kötüye mi yoksa iyiye mi gidiyor?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 63,3’ü kötüye gidiyor seçeneğini işaretlediği görüldü. “İyiye gidiyor” diyenlerin oranı ise yüzde 24,2 oldu. AKP kanadı ise yüzde 33,0 oranında ülkenin kötüye gittiği seçeneği işaretlemesi ise ankette dikkat çeken bir diğer nokta oldu.