Son ankette çıkan sonuçlar Ankara’da şok etkisi yarattı! Erdoğan bile inanamadı!

Siyasi anketlerde bu sefer sorulan soru farklı oldu. Erdoğan'ın "Ömür boyu cumhurbaşkanlığı yapma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu vatandaşa soruldu. Ankette çıkan sonuçta "Olumsuz ve çok olumsuz cevabını verenlerin oranı" diyenler yüzde 70 çıktı. Ancak dikkat çeken detay ise Kendisini "muhafazakar" ve "İslamcı" olarak tanımlayanlarda ömür boyu cumhurbaşkanlığına karşı olumsuz görüş belirtenlerin oranı yüzde 50 çıkması oldu.

SON ANKETTE SÜRPRİZ SONUÇLAR ÇIKTI

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmmaoğlu’nun tutuklanması, Cumhur İttifakı, yeni anayasa ile Erdoğan’ın yeniden adaylığını yasal zemine oturtmak istemesi gibi faktörler anketlere yansıdı. Toplum Çalışmaları Enstitüsü “Türkiye Seçmen Eğilimleri Araştırması” başlıklı kamuoyu araştırmasında sürpriz sonuçlar çıktı.

SORULAR YÖNELTİLDİ

Araştırmada katılımcılara, “Erken seçim”, “Erdoğan’ın ömür boyu cumhurbaşkanlığı yapma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?" ve "İmamoğlu'nun tutuklanması siyasi mi?' soruları yöneltildi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASINA SİYASİ DİYENLER FAZLA

Erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 52 çıkarken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını büyük çoğunluk "siyasi" olarak adlandırdı.

AKP'LİLERİN YARISI ERDOĞAN'IN ÖMÜR BOYU GÖREV YAPMASINI İSTEMİYOR

Ancak ankette en dikkat çekeni ise Erdoğan'ın "Ömür boyu cumhurbaşkanlığı yapma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu oldu. "Olumsuz ve çok olumsuz cevabını verenlerin oranı" yüzde 70 çıktı. Kendilerini "muhafazakar" ve "İslamcı" olarak adlandıran ömür boyu cumhurbaşkanlığına karşı olumsuz görüş belirtenlerin oranı yüzde 50 bandında çıkması ise göze çarpan önemli ayrıntı oldu.