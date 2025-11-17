İktidara yakınlığı ile bilinen ASAL araştırma, 2 bin 15 kişilik yeni anket verisini paylaştı. Katılımcılara ‘Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?’, ‘Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?’ ve ‘Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi yoksa kötüye mi gider?’ sorusu yöneltildi.

EN BÜYÜK SORUN: EKONOMİ

Türkiye’nin en önemli sorunu yüzde 58,2 ile ekonomi çıkarken, adalet ve hukuk sistemi yüzde 9,6 olarak çıktı.

TÜRKİYE'NİN SORUNUNU KİM ÇÖZER?

Ankette en dikkat çeken detay ise Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer oldu. Katılımcılara göre hiçbir siyasi parti sorunları çözemeyeceği belirtildi. ‘Hiçbiri’yanıtı yüzde 36,0 olarak belirtildi.

Ankette çıkan sonuçlar;

Hiçbiri: %36,0

AK Parti: %23,2

CHP: %19,6

DEM Parti: %4,4

MHP: %3,1

İYİ Parti: %2,6

Zafer Partisi: %1,8

Yeniden Refah Partisi: %1,4

Diğer: % 2,2

Fikrim Yok/Cevap Yok: %5,7

EKONOMİ 'KÖTÜYE' GİDER

‘Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi yoksa kötüye mi gider?’ sorusunda ise şu yanıtlar verildi:

İyiye gider: %23,4

Kötüye gider: %58,8

Değişmez: %10,2

Fikrim Yok/Cevap Yok: %7,6