Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi

Seçimler yaklaşırken anket sonuçları da merakla takip ediliyor…

Artı Bir Araştırma, 21-30 Kasım tarihlerinde 26 kentte 1.500 kişiyle telefonla görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarını paylaştı.

ERDOĞAN ADAY OLMAMALI

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri katılanların yüzde 52,5'i Erdoğan'ın tekrar aday olmaması gerektiğini düşünüyor.

KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Ankete göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan fazla oy alıyor. Araştırmaya göre Kılıçdaroğlu yüzde 43,8 oy alırken, Erdoğan yüzde 38,2'de kalıyor. Kararsızların oyu ise yüzde 18.

Bu pazar seçim olsa AK Parti'ye oy vereceklerin oranı yüzde 30,4 olurken, CHP yüzde 27,9, İYİ Parti yüzde 14,7, MHP yüzde 5,4 oy alıyor.

EKONOMİ EN BÜYÜK PROBLEM

Ankete katılanların yüzde 79,7'si ekonominin en büyük problem olduğunu düşünürken, yüzde 10,6'sı eğitimi işaret etti. Yüzde 6,9'luk kesim ise sığınmacıları işaret etti.

Ankete göre yüzde 72,6'lık kesim gelecek bir yılda kendisinin ve ailesinin ekonomik durumunun kötü olacağını düşünüyor.

İşte o anket sonuçları: