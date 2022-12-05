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  • Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi

Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık tartışmaları sürerken bu kez kötü haber Erdoğan'a geldi. Artı Bir Araştırma’nın yayınladığı son anket sonuçlarına göre katılan vatandaşların yüzde 52,5'i Erdoğan'ın tekrar aday olmaması gerektiğini düşündüğü ortaya çıktı...

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 19:35
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Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar geldi. Erdoğan'a aday olma dediler

Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
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Seçimler yaklaşırken anket sonuçları da merakla takip ediliyor…

Artı Bir Araştırma, 21-30 Kasım tarihlerinde 26 kentte 1.500 kişiyle telefonla görüşerek hazırladığı anketin sonuçlarını paylaştı.

ERDOĞAN ADAY OLMAMALI

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri katılanların yüzde 52,5'i Erdoğan'ın tekrar aday olmaması gerektiğini düşünüyor.

KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Ankete göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan fazla oy alıyor. Araştırmaya göre Kılıçdaroğlu yüzde 43,8 oy alırken, Erdoğan yüzde 38,2'de kalıyor. Kararsızların oyu ise yüzde 18.

Bu pazar seçim olsa AK Parti'ye oy vereceklerin oranı yüzde 30,4 olurken, CHP yüzde 27,9, İYİ Parti yüzde 14,7, MHP yüzde 5,4 oy alıyor.

EKONOMİ EN BÜYÜK PROBLEM

Ankete katılanların yüzde 79,7'si ekonominin en büyük problem olduğunu düşünürken, yüzde 10,6'sı eğitimi işaret etti. Yüzde 6,9'luk kesim ise sığınmacıları işaret etti.

Ankete göre yüzde 72,6'lık kesim gelecek bir yılda kendisinin ve ailesinin ekonomik durumunun kötü olacağını düşünüyor.

İşte o anket sonuçları:

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Asker
5.12.2022 19:54
Cumhur ortaklarına oy yok hele hele küçük ortaklara su bile yok.  
 
1950
5.12.2022 19:51
Ülkenin geldiği nokta ortada, bütçe açtığı toprak satarak kapatılmaya çalışılıyor, bir daha akp de birse Kuzey Kore olmayı da düşünsünler, e bu kadar da olmaz, vatandaş haklı, bu %100 olmalıydı  
 
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