Son dakika: 10 yıl sonra mezarı açılmıştı. Cem Garipoğlu'nun DNA sonucu açıklandı

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği açıklanan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ‘fethi kabir’ işlemlerinde açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'ndan alınan DNA örneklerinin anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılmıştır.

İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloj i ihtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir.

Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoglu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir.