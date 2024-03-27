Son dakika... 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da. Ekrem İmamoğlu açıkladı

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhanede gerçekleştirdiği basın toplantısında 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul' un ev sahipliği yapacağını açıkladı

Avrupa Oyunları evsahipliği konusunda İmamoğlu ayrıca şunları dedi:

Bugün, dünyanın en güzel kentine, adına yaraşır bir spor organizasyonunu kazandırmanın müjdesini vermek üzere, burada 16 milyonun evi olan, tarihi Saraçhane binasında bir aradayız. Bugün buradan Saraçhane'den İstanbul'a ve ülkemize 2027 Avrupa Oyunları'nı getirmenin gururunu tüm milletimizle paylaşmak istiyoruz.

İnanıyorum ki, bu büyük başarı, sadece kentimizin değil, spor camiamızın, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin ortak bir zaferi olarak tarihteki yerini alacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak, 2027 Avrupa Oyunları'nı çok titiz bir süreci geride bırakarak ülkemize kazandırdık.