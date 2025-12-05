İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada İstanbul ve Ankara dahil 33 ilde IŞİD operasyonu yapıldığı ve operasyonlar sonucunda 51 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle

“33 İlde DEAŞ’a Karşı Eş Zamanlı Operasyonlarımız Başarıyla Tamamlandı.

Geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüte finans sağlayan 233 şüpheliyi, polisimizin son 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık. 51'i tutuklandı.

24’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince;

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 33 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"