Son dakika... 57 barodan Numan Kurtulmuş'a Can Atalay çağrısı

AYM ve Yargıtay arasında yaşanan Can Atalay krizinden sonra gözler TBMM'ye çevrilmişti. Kulislerde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verilen kararın Mecliste okunduktan sonra vekilliğinin düşürüleceği konuşuldu.

Bunun üzerine 57 il barosu tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a açık mektup yazarak, kararın mecliste okunmamasını talep etti.

Ankara Barosu, sosyal medya hesabından "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Açık Mektup Basına Ve Kamuoyuna" başlığıyla yaptığı açıklamada:

"TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, Bildiğiniz üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvurusu üzerine vermiş olduğu ihlal kararına uymayarak kararı gereği için Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de 8 Kasım 2023 tarihli kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına ve hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar vermiştir.

Bu karar üzerine Şerafettin Can Atalay'ın avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ikinci bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi bu kez Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı dışında, Anayasa'nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğine karar vererek bireysel başvuru hukuku açısından rehber niteliğinde bir karara imza atmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ulaştığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararın gereklerine uymak yerine dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiş, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise karara uymak yerine önceki kararında ısrar ederek, Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlatılması için TBMM'ye yazı göndermiştir.

Sayın Başkan, TBMM'nin kabul ettiği 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 153/6 hükmüne göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama organı olan TBMM'yi de bağlar. Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak Anayasa'yı fiilen İşlevsiz kılmayı amaçlayan bir yargı kararının gereğinin TBMM tarafından yerine getirilmesi yukarıda yer verdiğimiz anayasal hükmün açık ihlali olacaktır. Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sayılan "Hukuk Devleti" niteliğine de büyük bir zarar verecektir.

Bu nedenle Av. Şerafettin Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmaması yönünde bir irade ortaya koymanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.