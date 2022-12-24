Son Dakika... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'başörtüsü referandumu' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü için Anayasa teklifi konusunda TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşması için gerekli olan 400 ve üzerinde oy ile kabul edilmesi durumunda halk oylamasına gitmeyeceklerini açıkladı.

Bakan Bozdağ, başörtüsü için Anayasa teklifi hakkında açıklama yaptı. Referandumsuz bir şekilde teklifim TBMM'de yasalaşması için 400 milletvekili gerektiğini vurgulayan Bozdağ, böyle bir durum olması halinde halk oylamasına gidilmeyeceğini belirterek, "Çok net söylüyoruz; değişiklik 400 ve üzeri bir oyla kabul edildiği zaman halk oylamasına gitmeyeceğiz." diye konuştu. (AA)

400 MİLLETVEKİLİ ARANIYOR

Cumhur İttifakı’nın oyları başörtüsü anayasa değişikliğine izin vermiyor. AKP ve MHP’nin milletvekili sayısı 334’te kalırken anayasa değişikliğinin referandumsuz geçmesi için en az 400, referandum için ise 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.