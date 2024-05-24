Son dakika... Adnan Oktar davasında tahliye

Düzenleme: Kaynak: DHA
Son dakika... Adnan Oktar davasında tahliye

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik süren davada mahkeme, Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir ve Dilşad Kurt'un tahliyelerine karar verdi. Sonraki duruşma 10-11-12 Temmuz tarihlerinde görülecek.

Adnan Oktar suç örgütüne dair dava bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edildi. Duruşmaya 8 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, 2 tutuklu sanık ise mahkemeye getirildi.

Duruşmada avukat beyanlarının alınmasının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Sök konusu ara kararda Berat Kartal, Yusuf Erkan Özoğuz, Pınar Demir, Dilşad Kurt hakkında tahliye kararı verildi.

Adnan Oktar, Aslı Efeoğlu, Elvan Şahin, Emine Mine Kalça, Ferhunde Eda Babuna, Meltem Arıkan Daban'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sonraki duruşma 10-11-12 Temmuz tarihlerinde görülecek.

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