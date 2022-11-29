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AKP'li isim duyurdu. EYT'nin ne zaman yasalaşacağı açıklandı

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:51
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AKP'li isim duyurdu. EYT'nin ne zaman yasalaşacağı açıklandı
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AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" ifadelerini kullandı

Erdoğan dün Kabine Toplantısı'nın ardından şunları söylemişti:

"Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmaları da en kısa sürede tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarına yüksek lisans ve staj amacıyla yurt dışına personel göndermeleri amacıyla, 352 kontenjan tahsis ettik. Kamu personelinin yurt dışı kariyer gelişimini desteklemek için açtığımız bu kadroların liyakat esasına göre kullanılmasını sağlayacağız. Adaylar bu kadrolar için başvurularını elektronik devlet sistemine entegre kariyer kapısı üzerinden yapabilir. Adaylar değerlendirme süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilecek."

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Oya Hızlan
29.11.2022 16:00
TÜRKİYE'ME TEK BIR KİŞI YAKIŞIR : Cumhur Başkanı M a n s u r Y a v a ş Başbakanlığa de tek bir kişı : PROF. Ü M İ T Ö Z D A Ğ başkalarını asla kabul edemeyiz. Burası dünya harikası TÜRK'ÜN.  
 
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