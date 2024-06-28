Son dakika... Aliyev meclisi feshetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Son dakika... Aliyev meclisi feshetti

Son dakika haberi... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclis'i feshetti. Azerbaycan erken seçime gidiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bir kararname yayınlayarak ülkenin yasama organı Milli Meclis'i feshetti. Kararnameye göre, kasımda yapılması planlanan genel seçimler 1 Eylül'de düzenlenecek.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis'i feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması kararı aldı. Seçimlerin kasımda yapılması planlanıyordu.

AA'nın aktardığına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan kararnamede, ülkenin yasama organı Milli Meclisi'nin feshedildiği ifade edildi. Kararname uyarıca, kasım ayında yapılması planlanan genel seçimler, 1 Eylül'de düzenlenecek.

MİLLİ MECLİS'TEN ALİYEV'E 'COP29' BAŞVURUSU

Azerbaycan Milli Meclisi, ülkenin 11-22 Kasım 2024'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapacak olması dolayısıyla 'meclisi feshetmesi ve kasımda yapılması planlanan genel seçimlerin iki ay öne alınması' için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başvuruda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Meclis'in kararını, anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti. Anayasa Mahkemesi, Milli Meclisin feshedilmesi ve genel seçimlerin öne alınmasının anayasaya uygun olduğuna karar vermişti.

Şubat ayında yapılan seçimleri yüzde 92'den fazla oyla kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev'in Yeni Azerbaycan partisinin 125 sandalyeli mecliste 69 vekili bulunuyor.

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