Son dakika... Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Son dakika... Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Kocaeli'de trafik kazası geçirdi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın içinde olduğu otomobil, D100 İzmit geçişinde otobüsle çarpıştı.

Kaza sonucu otomobilde Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

1979’da Mersin’in Silifke ilçesinde doğan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, babasının mesleğinden dolayı Türkiye’nin farklı illerinde yaşadı.

Axiom Space’de yer alan bilgiye göre, İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamlayan Gezeravcı, ayrıca Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Alper Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yaparken, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş ve Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk yapma tecrübesine sahip.

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