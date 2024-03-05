Son dakika.. Askeri Helikopter zorunlu iniş yaptı

İzmir Çiğli 2. Anajet üssünden kalkan bir askeri helikopter, Urla'da boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. Zorunlu iniş sonrasında 1 personelin yaralandığı bilgisi edinildi. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

MSB’DEN İLK AÇIKLAMA

Milli savunma Bakanlığı tarafından İzmir’de zorunlu iniş yapan helikopter hakkında açıklama geldi.

Bakanlık yaptığı açıklamada helikopterin teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yaptığını ve 1 personelin yaralandığını belirtti. Ayrıca yaralı personelin tedavisine başlandığı da yapılan açıklama arasında.

Ayrıntılar geliyor..