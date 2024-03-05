Son dakika.. Askeri Helikopter zorunlu iniş yaptı

Kaynak: AA / DHA / ANKA
Son dakika.. Askeri Helikopter zorunlu iniş yaptı
İzmir Çiğli'den kalkan askeri helikopter zorunlu iniş yaptı. 1 personel yaralandı

İzmir Çiğli 2. Anajet üssünden kalkan bir askeri helikopter, Urla'da boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. Zorunlu iniş sonrasında 1 personelin yaralandığı bilgisi edinildi. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

izmirde-askeri-helikopter-bos-araziye-z-21669.jpg

MSB’DEN İLK AÇIKLAMA

Milli savunma Bakanlığı tarafından İzmir’de zorunlu iniş yapan helikopter hakkında açıklama geldi.

Bakanlık yaptığı açıklamada helikopterin teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yaptığını ve 1 personelin yaralandığını belirtti. Ayrıca yaralı personelin tedavisine başlandığı da yapılan açıklama arasında.

Ayrıntılar geliyor..

Son Haberler
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı Yerel Haberler
Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı
Kontrolden çıkan otomobil manav tezgahını dağıttı esnaf zor kurtuldu Video
Kontrolden çıkan otomobil manav tezgahını dağıttı esnaf zor kurtuldu
Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ölü Yerel Haberler
Edirne'de hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ölü
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şansal Büyüka formülünü açıkladı Spor
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Şansal Büyüka formülünü açıkladı
Köpek dövüştürenlere drone destekli operasyon Gündem
Köpek dövüştürenlere drone destekli operasyon
Murat Kurum: Deprem değil riskli bina öldürür Gündem
Murat Kurum: Deprem değil riskli bina öldürür
Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz dedi Muammer Sarıkaya Spor
Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz dedi Muammer Sarıkaya