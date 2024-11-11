SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan Narin cinayeti davası açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin "HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor. Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi." ifadelerini kullandı.

TUNÇ: TESPİTLER OLDU

Bakan Tunç, 'Duruşmayı nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna " Tespit edilen kamera görüntüleri incelendi. Bunların bir kısmı TÜBİTAK'a gönderildi ve incelemeler yapıldı. Bilirkişiler tayin edildi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız ve koordinasyonu yürüten başsavcı vekillerimiz yoğun ve titiz bir çalışma gösterdiler. Jandarmamız, kolluk görevlerimiz, adli kolluğumuz bu konuda yoğun bir çalışma gösterdi. Ve özellikle HTS kayıtları yine HTS kayıtlarından yola çıkarak baz kayıtlarının tespiti ve sonrasında daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili tespitler oldu. Daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili teknik çalışma belki ilk kez bu soruşturma vesilesiyle gündeme geldi. Bu daha önce de birkaç soruşturmada gündeme gelmişti. Daraltılmış baz çakışması gerçekten çok önemli bir delil." ifadelerini kullandı.

"YARGI HESAP SORACAK"

Mahkemenin bütün delilleri değerlendireceğini söyleyen Tunç, daraltılmış baz çalışmasıyla Bu usulün nasıl gerçekleştiği Bu teknik çalışmanın nasıl yapıldığıyla ilgili raporların dosyada mevcut olduğunun altını çizdi. Tunç, "Bundan sonra da yine Son duruşmada da bir ek karar alınarak Daraltılmış baz çakışmalarıyla ilgili Teknik raporla alakalı Hakimin ve mahkeme heyetinin Fereddüt ettiği hususlarla alakalı da yine Bilirkişi'den ek raporlar istendi. Ve beyanlar doğrultusunda gerek tanık beyanları gerek şüphelilerin, sanıkların beyanları hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek hususlar. Biz burada devam eden bir yargılama süreci söz konusu. Adalet Bakanı olarak biz tabii ki suçluluk ispat edilinceye kadar, mahkeme karar verinceye kadar ve o karar kesinleşinceye kadar masumiyet karinesi vardır. Dolayısıyla şu suçludur, bu suçsuzdur dememiz söz konusu olamaz. Burada tutuklu devam eden bir dosya var, bir dava süreci var ve hunharca işlenen bir cinayet var ve bu cinayeti kimler işlemişse yargı bundan hesap soracak dedik. " dedi.

SİYASİ BOYUTLARA ÇEKMEK İSTEYENLER OLDU

"Bunun işi üstü kapatılıyor şeklinde Bir takım manipülasyonlar da yapıldı, Yürüyüşler yapılmaya başlandı" diyen Tunç, "Konuyu farklı boyutlara Konuyu farklı siyasi boyutlara Çekmek isteyenler de oldu. Ama biz burada Narin kızımızın hakkını hukukunu Bu devlet korur ve onu katledenlerden hesap sorar dedik. Bundan hiç tereddüdünüz olmasın dedik. Bu kaptanda da titiz bir çalışma neticesinde dava açıldı. Dava sürecini hep beraber takip edeceğiz.