Son dakika... Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a uygulanan erişim engeli ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu,"Siz bu ülkenin kurallarına uymak zorundasınız. Ciddi bir aşama kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Talepler yerine getirilirse açılacak." şeklinde konuştu.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram’a uygulanan erişim engeli hakkında son açıklamada bulundu. Instagram yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde ciddi bir aşama kaydettiklerini ifade eden Uraloğlu,

“En az Instagram kadar ülkemizin kanunları ve kuralları var.

Siz bu ülkede faaliyet gösteriyorsunuz, bu ülkenin kanunları yok mu. Bakın orada vahşice katledilmiş olan Haniye'nin taziyelerine bile paylaşım yaptırmıyor.”

“CİDDİ AŞAMA KAYDETTİK”

Ciddi bir aşama kaydettik çok uzamadan hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Vatandaşlarımızın mağduriyetleri noktasında gerekenleri yapıyoruz.

İKİ TOPLANTI YAPILDI

Uraloğlu açıklamasında erişim engelinin geldiği günden bu yana yetkililer ile iki geniş katılımlı toplantı yaptıklarını ifade etti. Yetkililerin talepleri kabul etmesi ile erişimi geri açacaklarını kaydeden Uraloğlu, “İki tane geniş katılımlı toplantı yapıldı ama dar anlamda görüşmeye devam ediyoruz. Evet sizin taleplerinizi karşıladık dedikleri anda erişimi sağlamış olacağız.” İfadelerinde bulundu.

Uraloğlu Instagram yetkilileri tarafından halen kendilerinden bir özür beyanları olmadığını söyledi. Kendilerinin yasakçı bir yaklaşım içerisinde olmadıklarını söyleyen Bakan yasaklı yaklaşımın Instagram ve benzeri platformlar olduğunu söyledi.