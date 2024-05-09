Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / ANKA
Bir uçak daha gövdesi üzerine indi!
Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi.

İstanbul Havalimanın dün bir facianın eşiğinden dönülmüştü. Bir uçak gövdesi üzerine inmişti. Bugün aynı olay Antalya’da yaşandı. Corendon Havayolları’ndaki Köln-Alanya seferini yapan yolcu uçağının iniş sırasında ön tekeri patladı.

Uçakta bulunan 184 yolcu ve 6 mürettebat olmak üzere 190 kişinin tamamı tahliye edildi.

Yolcu uçağı ön dikme üzerine inerken yolcular ve mürettebatta bit yaralı bilgisi olmadığı öğrenildi. Uçağın indiği pistte hasar meydana geldi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Antalya’da meydana gelen korkutan olay hakkında ilk açıklamasını yaptı. Açıklamada olayın saat 11’de gerçekleştiği ve yolcularda herhangi bir yaralanmanın olmadığı şu sözlerle aktarıldı:

"Bugün saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır.Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir.

İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır."

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LİMAN KAPANDI

Meydana gelen kaza sonrasında limanda çalışmalar yapılıyor. Liman şu an için ne kadar süre ile kapalı kalacağı ise belli değil.

İSTANBUL'DA NE OLMUŞTU?

Dün İstanbul Havalimanına inmeye çalışan Uluslararası kargo firmasının uçağının iniş takımları açılmamış ve kargo uçağı gövdesi üzerine inmişti. Korkutan kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

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