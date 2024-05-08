İstanbul Havalimanı'na gövdesi üzerinde indi

İstanbul Havalimanı'nda saat 08.30 sıralarında yabancı bir havayolu şirketine ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağı gövdesinin üzerinde iniş yaptı.

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuş trafiğini etkileyen bir durum olmadığı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hidrolik arızası nedeniyle ön iniş takımı açılmayan kargo uçağının ön iniş takımı kapalı şekilde piste inerek ve pist içerisinde kaldığı olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı'ndaki kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, “8 Mayıs (bugün) günü, FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07.55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır” denildi.