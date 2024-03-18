Son dakika. Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Kaynak: İHA
Son dakika. Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, şüpheli Ali Rıza Braka'nın savcılıkta, "CHP adına süreci o tarihte İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yürütüyordu. Kendisiyle 6 Kasım 2019'da Beyoğlu 3. Noterliği'nde satış sözleşmesi imzaladık" şeklindeki ifadesiyle isminden söz ettiği Kaftancıoğlu'nun "şüpheli" olarak ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki "para sayma" görüntüleriyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddiaları yalanlamıştı.

Soruşturma kapsamında, Braka ve İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da "şüpheli" olarak ifadesi alınmıştı.

Son Haberler
Giresun 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Giresun 2024 Yerel Seçim Sonuçlar
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu Spor
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu
Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Gaziantep 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Gaziantep 2024 Yerel Seçim Sonuçlar
Gaziantep İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Gaziantep İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı Dünya
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı
Eskişehir 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Eskişehir 2024 Yerel Seçim Sonuçlar