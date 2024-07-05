Son dakika.... CHP'li vekiller Boğaziçi'ne alınmıyor. Üniversitede gerginlik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş önderliğindeki heyet, öğrencilerin düzenlediği alternatif mezuniyet etkinliğine katılmak için Hisarüsü kampüsüne gittiği sırada, Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısından içeri alınmadı.

Milletvekilleri, kendilerini engellemeye çalışan güvenlik görevlilerine milletvekili dokunulmazlığını ve kamu denetim yetkisini hatırlattı. CHP İzmir Milletvekili ve Akademisyen Yüksel Taşkın ise emniyet güçleri tarafından iteklendi.

"REKTÖR BENİM DENETİMİMİ TABİ"

Güvenlikle CHP heyeti arasında gerginlik yaşanırken Özçağdaş şunları söyledi:

"Kanunsuz uygulamaları görüşmek, öğrencilerle konuşmak, akademisyenlere destek için geldik. Biz Türkiye'deki cezaevindeki dışındaki her yere gireriz. Bu yoldan çekilin; siz milletvekillerine müdahalede bulunacaksanız uyarıyorum sizi. Rektörün beni buraya sokmama yetkisi yok. Rektör benim denetimime tabi, milletvekiliyim ben"