Son Dakika... Danimarka ve Hollanda'nın elçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kopenhag ve Lahey Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişeri Bakanlığı'na çağrıldı.

Son Dakika... Danimarka ve Hollanda'nın elçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı. Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerinden duyulan rahatsızlık bildirildi. Eylemlerin en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği vurgulandı.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Kopenhag Büyükelçiliğimiz ve Lahey Büyükelçiliğimiz ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı bugün (21 Ağustos) Bakanlığımıza çağrılmıştır. Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Bakanlığımıza çağrılmıştır.

Adı geçenlere, devam eden bu aşağılık saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık bildirilmiş, bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz bir kez daha vurgulanmıştır."

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