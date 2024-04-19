Son dakika... Diyarbakır ve Mardin belediyeleri için soruşturma başlatıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Diyarbakır ve Mardin belediyeleri için soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına" ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili müfettişlerin görevlendirildiğini duyurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "Türk bayrağının kaldırıldığı" ve Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına" dair iddialar ortaya atılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabı X'den açıklama yaptı.

"MARDİN VE DİYARBAKIR BELEDİYELERİNE MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

2024 yerel seçimleri öncesi Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclisinde bulunan Türk bayrağının kaldırıldığı iddia edildi. Yayınlanan fotoğraflarda yerel seçim öncesi ve sonrası Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclisinden fotoğraf paylaşıldı. Yerel seçimlerden önce Türk bayrağının mecliste olduğu görülürken seçimlerin ardından yapılan meclis oturumunda bayrağın yerinde olmadığı görüldü.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İDDİALARI YALANLADI

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasından kısa bir süre önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk bayrağı açıklaması geldi. Belediye yönetimi, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Açıklamada, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Nisan Çarşamba günü başlayan ve 19 Nisan Cuma günü biten ilk Meclis toplantısında Türk Bayrağı’nın kaldırıldığına dair kimi yayın organında servis edilen haberlerin aslı astarı bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Büyük bir kurgu ve manipülasyonla yanıltıcı bilgi yayıldığının bilinmesini isteriz. Meclis toplantımızda İstiklal Marşı okunduğu gibi bayrak da olması gereken yerde bulunduruldu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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MARDİN'DE İSTİKLAL MARŞI OKUNMADI

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Türk'ün ilk icraatı İstiklal Marşı'nı kaldırmak oldu. Büyükşehir Belediyesinin ilk meclis toplantısında İstiklal Marşı’nın okunması için verilen önerge reddedildi.

AKP’li Belediye Meclis Üyeleri, meclisin açılışında İstiklal Marşının okunması yönünde önerge verdi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DEM Partili meclis üyeleri verilen önergeyi kabul etmedi, kabul etmeme nedenleri olarak ise gündemde böyle bir konunun olmadığı yönünde skandal bir açıklama yaptı.

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