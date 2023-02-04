4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son Dakika... Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Onlarca yaralı var

Son Dakika... Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Onlarca yaralı var

Gelen son dakika haberine göre; Diyarbakır'da İstanbul istikametine giden bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yapılan ilk açıklamaya göre 4'ü ağır 30 yaralı var.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 19:19
Takip Et

Son Dakika... Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Onlarca yaralı var

Son Dakika... Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Onlarca yaralı var
+
Aa
-

Mehmet Faysal Işık yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü.

Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Boş adam
4.02.2023 19:33
"Bilenbiri" bana göre bunu sen yapmış olamaz mısın .  
 
Bilenbiri
4.02.2023 19:21
Kesin AKP yapmıştır....:)))  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
1
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
2
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
4
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
5
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Galatasaray'dan bir açıklama daha. Tam da gece yarısı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
6
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için üç farklı seçim senaryosu. AKP kazanırsa dolarda ne olacağını açıkladı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
7
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿İki gün sürecek fırtına uyarısı
﻿İki gün sürecek fırtına uyarısı
﻿İki gün sürecek fırtına uyarısı
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿Soğutucuya tutunarak hayatta kalmaya çalıştılar
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
﻿Güney Koreli turistleri jandarma kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.