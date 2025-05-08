Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi.

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'nu takip edenler hesaba girdiklerinde erişim engeli bilgisi ile karşılaştı.

İmamoğlu'nun X profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri görüldü.

imamogluhesap.jpg

ERİSİM ENGELİ TEPKİ İLE KARŞILANDI

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezavi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabı 8 Mayıs gecesi itibari ile erişime engellendi.

EN SON DİPLOMANI AL GEL ÇARĞISI YAPMIŞTI

Yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan İmamoğlu mesajlarını ve çağrılarını X hesabı üzerinden yapıyordu.

İmamoğlu en son Beyazıt Meydanı'nda yapılan CHP mitingi için "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz." dedikten sonra "Diplomanı al da gel" çağrısı yapmıştı.

Son Haberler
İspanya’dan BM’ye Gazze çağrısı
İspanya’dan BM’ye Gazze çağrısı
Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi
Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi
Dünyayı İki Kez Turlayan Gezgin Rosa'dan Görülmesi Gereken 4 Ülke Önerisi
Dünyayı İki Kez Turlayan Gezgin Rosa'dan Görülmesi Gereken 4 Ülke Önerisi
Esenyurt’ta 3 araçlı zincirleme kaza
Esenyurt’ta 3 araçlı zincirleme kaza
Kayıp Mehmet için tüyler ürperten senaryo. Müge Anlı'da film gibi olay
Kayıp Mehmet için tüyler ürperten senaryo. Müge Anlı'da film gibi olay