Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi

Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'nu takip edenler hesaba girdiklerinde erişim engeli bilgisi ile karşılaştı.

İmamoğlu'nun X profiline girildiğinde "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" ifadeleri görüldü.

ERİSİM ENGELİ TEPKİ İLE KARŞILANDI

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezavi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabı 8 Mayıs gecesi itibari ile erişime engellendi.

EN SON DİPLOMANI AL GEL ÇARĞISI YAPMIŞTI

Yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan İmamoğlu mesajlarını ve çağrılarını X hesabı üzerinden yapıyordu.

İmamoğlu en son Beyazıt Meydanı'nda yapılan CHP mitingi için "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz." dedikten sonra "Diplomanı al da gel" çağrısı yapmıştı.