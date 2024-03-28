Son dakika... Elektrik ve doğalgaza zam açıklaması

Kaynak: AA
Son dakika... Elektrik ve doğalgaza zam açıklaması
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak Valiliğini ziyaret etti. Bakan Bayraktar'ı, valiliğe gelişinde Vali Turan Ergün (sağda) ve yöresel kıyafetli çocuklar karşıladı.

Bayraktar, Uşak'ta yeni bir doğal gaz kuyusu kazıldığı haberini verirken, elektrik ve doğal gaz fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Bayraktar, "Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak" ifadelerini kullandı.

"NİSAN AYINDA ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YOK"

Bakan Bayraktar, konuşmasının devamında nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi. Bayraktar, "Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında değişiklik olmayacak" ifadelerini kullandı.

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