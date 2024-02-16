Son dakika... Erkan Baş Belediye Başkan Adayı oldu

Damla Baylan
Son dakika... Erkan Baş Belediye Başkan Adayı oldu
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP'in Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adayı oldu.

Türkiye İşçi Partisi, Genel Başkan Erkan Baş'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adayı olduğunu açıkladı.

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Ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak adaylığına dair açıklamalarda bulundu.

Erkan Baş'ın açıklaması şu şekilde:

"Sevgili dostlar, Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi’nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de para pul; TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır. Adaylığı böyle değerlendirdiğimiz için ben de arkadaşlarımdan beklediğim sorumluluğu paylaşıyorum ve ülkemizin en büyük işçi havzası olan Gebze’den adaylığımı ilan ediyorum. Türkiye’nin işçi partisi Türkiye işçi sınıfının her zaman yanında ve hizmetinde olacak, demiştik. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz. Çünkü, algılarımızdan alışkanlıklarımıza kadar, tepeden tırnağa değişmek şart! Gebze’yi işçiler yönetecek. Türkiye’yi işçiler yönetecek."

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