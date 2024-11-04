SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi önünde arbede

Esenyurt Belediyesi önünde arbede yaşandı. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Belediye binasına girmeye çalışırken polis engeline takıldı.

CHP İl örgütü Esenyurt Belediyesi'ne gitmek isterken polis engeli ile karşılaştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisler konuştu. Çelik, "Suça ortak olmayın. Bizim sizinle ilgili bir sorunumuz yok. Ben de bu ülkeye hizmet etmiş memurun çocuğuyum. Bu devletin parası ile yetiştim. Birileri bu ülkeyi kendi babasının malı sayamaz" diyerek tepki gösterdi.

Ardından Çelik, 'açın şurayı' diyerek polis barikatını aşmak istedi.

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