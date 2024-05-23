Son Dakika... Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Son Dakika... Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı

Bir kişinin ölümüne neden olup ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı açıklandı.

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'ye kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde yaşanan trafik kazası, yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin aracının karıştığı bir olayla sonuçlandı ve 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

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ABD'YE KAÇMIŞTI

Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu T.C., ABD'ye kaçtı. Ancak, bu kaçıştan sonra olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı; her ikisi hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı.

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NE OLMUŞTU?

Olayın detaylarına bakıldığında, Eyüpsultan'da yaşanan bu trajik kaza, iddiaya göre yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin aracının saat 23.50 sıralarında seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmasıyla gerçekleşti. Bu çarpışma sonucunda, Oğuz Murat Aci isimli 29 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti ve diğer kişiler de yaralandı. Olay yerine ilk ulaşan kişinin ise Eylem Tok olduğu belirtildi. Ancak, oğlu T.C.'yi alıp kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

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Polis incelemeleri sonucunda, Eylem Tok ve oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a gitmek üzere hareket ettiği tespit edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı ve Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma', oğlu T.C. hakkında ise 'bir kişinin ölümüne sebep olma ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkardı. Ayrıca, şüphelilerin ABD'ye kaçtığı ve iade talebinde bulunulduğu ortaya çıktı. Bu süreçte, baba B.C.'ye de yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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