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Son Dakika... Nebati açıkladı: İşverenlere EYT için 6 ay ödemesiz kredi imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT için işverenlere verilecek KGF desteğinin 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:59
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Son Dakika... EYT için işverenlere 6 ay ödemesiz kredi imkanı

Son Dakika... Nebati açıkladı: İşverenlere EYT için 6 ay ödemesiz kredi imkanı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işverenlere verilecek EYT desteğine ilişkin açıklama yaptı.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle şirketler için öngörülmeyen bir maliyet olacağını belirten Nebati, "Bir firma öngöremediği kıdem tazminatını biz karşılayacağız. Doğrudan çalışanın hesabına gidecek. Alacağız doğrudan kişinin hesabına parayı yatıracağız. Oldukça düşük maliyetli olacak" dedi.

Nebati, KGF'nin EYT desteğinin 36 aya kadar vadesi, 6 ay ödemesiz dönemi olacağını bildirdi. Nebati, "Faiz oranları da düşük. Bankalar ve katılım finans kurumları da iştirak edecek" dedi. (AA)
 

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3.sınıf vatandaş
11.01.2023 11:11
fatura gene garibanın sırtına, fakirden aldıklarını sırtı pek olanlara dağıt, ama sizi bir acemi at binicisini atan at gibi sırtımızdan fırlatıp atmaya az kaldı.  
 
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