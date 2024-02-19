Son Dakika... Feyza Altun gözaltına alındı

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile alakalı mesaj paylaştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlattığı öğrenildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun gözaltına alındı. Halk TV'ye konuşan Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Altun, geçtiğimiz gün Twitter hesabından Farsça bir şiir yayınlamış, bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un Farsça yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı.

Altun bu yoruma "Şeriate s..yım" şeklinde karşılık vermişti.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.