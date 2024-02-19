Son Dakika... Feyza Altun gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Feyza Altun gözaltına alındı
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlatılan avukat Feyza Altun gözaltına alındı.

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile alakalı mesaj paylaştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlattığı öğrenildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun gözaltına alındı. Halk TV'ye konuşan Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Altun, geçtiğimiz gün Twitter hesabından Farsça bir şiir yayınlamış, bir sosyal medya kullanıcısı da Altun’un Farsça yaptığı paylaşımın altına, “Feyza hanıma şeriat atak gelmiş” diye yorum yapmıştı.

Altun bu yoruma "Şeriate s..yım" şeklinde karşılık vermişti.

c-001.png

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

İlgili Haberler
Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı
Avukat Feyza Altun'un Mevzular programındaki kesitlerden yapılan edit gündem oldu
Avukat Feyza Altun'un Mevzular programındaki kesitlerden yapılan edit gündem oldu
Avukat Feyza Altun'un yaptığı ihbarın konusu şoke etti. Dilan ve Engin Polat çiftine bir soruşturma daha açıldı
Bir sosyal medya fenomeni avukat Feyza Altun'un taklidini yaptı
Bir sosyal medya fenomeni avukat Feyza Altun'un taklidini yaptı
Avukat Feyza Altun 'un Dilan-Engin Polat açıklaması şaşırttı
Son Haberler
Yolcu yastığının içinden 6 kilo uyuşturucu madde çıktı Gündem
Yolcu yastığının içinden 6 kilo uyuşturucu madde çıktı
Valiliğin dağıttığı kömür patladı iddiası. Ev küle döndü Gündem
Valiliğin dağıttığı kömür patladı iddiası. Ev küle döndü
Alzehemeir’ın o genleri bulundu Sağlık
Alzehemeir’ın o genleri bulundu
Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu Magazin
Oyunculuğu bırakıp ınfluencer oldu paranın dibini buldu
Şırnak'ta polis ve jandarmadan baskın: 66 gözaltı Gündem
Şırnak'ta polis ve jandarmadan baskın: 66 gözaltı
TFF VAR kayıtlarını açıklayacağı tarihi duyurdu Spor
TFF VAR kayıtlarını açıklayacağı tarihi duyurdu
Orka Holding yabancı iş ortaklarını İstanbul’da ağırlıyor Ekonomi
Orka Holding yabancı iş ortaklarını İstanbul’da ağırlıyor