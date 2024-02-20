Son Dakika... Feyza Altun serbest bırakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika... Feyza Altun serbest bırakıldı
Sosyal medyada yaptığı 'şeriat' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun adli kontrolle serbest bırakıldı.

Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile alakalı bir paylaşım yapmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı.

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FEYZA ALTUN SERBEST BIRAKILDI

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alınmıştı, Altun, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gazeteciler adliyenin içerisine alınmadı.

Feyza Altun'un arkadaşları, "Feyza Altun yalnız değildir" diyerek, bu sabah saat 10.00'da Beykoz Adliyesi önünde dayanışma çağrısında bulunmuştu.

Erken saatlerde adliyeye sevk edilen Altun, hakimlikteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

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