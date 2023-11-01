Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunu yazan T24 yazarı Tolga Şardan tutuklandı.

Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

Gazeteci Tolga Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

T24 yazarı Tolga Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tolga Şardan hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren MİT raporuna ilişkin yazısı nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturmada Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.

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