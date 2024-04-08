Son dakika... Hatay'da CHP'nin başvurusu reddedildi

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Hatay'da CHP'nin başvurusu reddedildi
CHP'nin Hatay'da depremde hayatını kaybeden 3 bin 389 ölü seçmenin yerine oy kullanıldığı gerekçesiyle seçimlerin iptal edilmesine yönelik başvurusu YSK tarafından reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla, CHP heyeti ve partililer, Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde toplanarak, Hatay'da 3 bin 389 ölü seçmen adına oy kullanıldığını tespit ettiklerini ve Hatay'da seçimlerin iptal edilmesi talep etmişlerdi.

YSK, başvuruyu reddetti.

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IĞDIR VE ARDAHAN BAŞVURULARI DA REDDEDİLDİ

YSK, Hatay dışında AKP'nin Iğdır ve Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talepleri de reddetti.

Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi de reddedildi.

İTİRAZ SÜRECİ 10 NİSAN'DA SONA ERECEK

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek.

14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra YSK tarafından duyurulacak.

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