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Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama

İmamoğlu, hakkında açılan "ihaleye fesat karıştırma" davasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 20:16
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Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama

Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla açılan yeni dava ile ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi’nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay’a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi.

İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta.

Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. 

Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait." ifadelerine yer verdi.

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mahir
11.01.2023 20:19
mansur yavaş sessiz biçimde adaylığın kendisine gelmesini bekliyor. birileri siyasi mühendislik yapıyor.  
 
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