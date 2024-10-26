Son Dakika: İmamoğlu'ndan TUSAŞ ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) SAHA EXPO’da bulunan standına ziyarette bulundu. İmamoğlu, bir takım açıklamalara imza attı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Atatürk’ün 100. yıl önce ‘istikbal göklerdedir’ diyerek aslında inanılmaz bir savunma sanayi ile ilgili Türkiye’nin ve Türk milletinin önüne bir vizyon koymuştur. TUSAŞ gibi kurumlarımızın gelişmesi ve bizim bağımsızlığımızın teminatı olması konusunda üstün gayretleri ile çalışmaları yapmalarıdır. Bu noktada 1973 yılında kurulan TUSAŞ 50 yıla aşkın süredir, ülkemiz adına hizmet vermektedir.

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