Son dakika... İngiltere Kral Charles'a kanser teşhisi kondu

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı iddia edildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" ifadelerine yer verildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklama şöyleydi:

Buckingham Sarayı'nın açıklamasında ayrıca, Charles'ın tedavi görmek için kamu görevlerini erteleyeceğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca kanserin hangi aşamada olduğu belirtilmedi.

Başka bir kaynağa göre, Buckingham Sarayı, Charles'ın prostat kanseri olmadığını söyledi.

KRAL ARTIK TEDAVİ GÖRECEK

Kral'a iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördükten sonra kanser teşhisi konuldu. Doktorlar ayrı bir sorunu fark edip testler yaptı. Charles'ın artık Londra'daki bir hastanede düzenli tedavi göreceği bildirildi.



Charles'ın, tedavisinin tamamen olumlu geçtiği ve mümkün olan en kısa sürede görevine dönmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdiği öne sürüldü.



Söz konusu haber il önce Başbakan'a ve kraliyet ailesi mensubu Prens William, Prens Harry, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward'a bildirildikten sonra Buckingham Sarayı tarafından kamuoyuna açıklandı.

Başbakan, Danışma Meclisi'ndeki ve Kral'ın diğer devlet görevlerini vekaleten üstlenmeye devam edeceği ifade edildi.