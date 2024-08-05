Son dakika... Instagram açılıyor mu? Bakan'dan açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Her kesimden gelen tepkilere rağmen 48 saati geçen yasakta hala Instagram'a giriş yapılamıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagrama yaptıkları uyarılara rağmen gerekli adımları atılmadığı için erişim yasağı getirdiklerini ifade etmiş ve "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz" ifadelerini kullanılmıştı.

Uraloğlu, görüşmelerin devam ettiğini ve eksikler giderilince engelin kaldırılacağını söylemişti.

Süreç hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri bir görüşme gerçekleştirdi.

"GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ALAMADIK"

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile yapılan görüşmeyle ilgili, "Yetkililerle görüşmeden sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.