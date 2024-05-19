Son dakika... İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopteri bulundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopteri bulundu
İran devlet televizyonu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin bulunduğunu duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi', Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katıldıktan sonra dönüş yolunda helikopter konvoyu kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirmişti. Reisi'nin konvoyundaki 3 helikopterden ikisinin sert iniş yaptığı, birinin ise düştüğü aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da kazaya karışan helikopterlerden birinde olduğu bildirilirken, İran devlet televizyonu kazadan saatler sonra Reisi'nin düşen helikopterinin bulunduğunu duyurdu.

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