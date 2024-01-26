Son dakika… İsrail kararıyla alakalı Türkiye’den ilk açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan kararı olumlu karşıladıklarını belirtti.

Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada:

“İsrail’in BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararı vermesi, Filistin’de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumludur.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir.

7 Ekim’den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır.

Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.