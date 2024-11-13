SON DAKİKA: İstanbul Bomonti Tüneli’nde otobüs yangını: Ulaşıma kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SON DAKİKA: İstanbul Bomonti Tüneli’nde otobüs yangını: Ulaşıma kapatıldı

Şişli Bomonti Tüneli içerisinde bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın, şoför ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tünel geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Şişli Bomonti Tüneli içerisinde bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Yangın, şoför ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tünel geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

Yangın, Bomonti Tüneli içerisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünele giriş yapan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayarak birden alev aldı. Şoför aracı durdurarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle Bomonti Tüneli Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatıldı.

SON DAKİKA: İstanbul Bomonti Tüneli’nde otobüs yangını: Ulaşıma kapatıldı

SON DAKİKA: İstanbul Bomonti Tüneli’nde otobüs yangını: Ulaşıma kapatıldı

SON DAKİKA: İstanbul Bomonti Tüneli’nde otobüs yangını: Ulaşıma kapatıldı

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