Son dakika... İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında oylama gerçekleştirildi.

YÜZDE 31,25 ZAM

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 8 liradan 10 liraya yükselmiş oldu.

EN SON ARALIK 2023'TE GÜNCELLENMİŞTİ

Son olarak 2023’ün Aralık ayında ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak tespit edilmişti.

Öte yandan uzun süredir İstanbul'un genelinde ekmeğin güncel satışı fiyatı 10 liraydı. Yapılan bu zam sonrası, İstanbul'da ekmek fiyatlarına nasıl düzenleme getirileceği merak konusu oldu.