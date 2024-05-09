Son dakika... İstanbul'da ekmeğe zam

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İstanbul'da ekmeğe zam
İTO mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye yükseldi.

İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında oylama gerçekleştirildi.

YÜZDE 31,25 ZAM

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 8 liradan 10 liraya yükselmiş oldu.

ekmek.jpgEN SON ARALIK 2023'TE GÜNCELLENMİŞTİ

Son olarak 2023’ün Aralık ayında ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak tespit edilmişti.

ekmek2.webpÖte yandan uzun süredir İstanbul'un genelinde ekmeğin güncel satışı fiyatı 10 liraydı. Yapılan bu zam sonrası, İstanbul'da ekmek fiyatlarına nasıl düzenleme getirileceği merak konusu oldu.

ekmek3.jpg

Son Haberler
Dortmund Real Madrid finalinde hayrete düşüren detayı Spor
Dortmund Real Madrid finalinde hayrete düşüren detayı
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli Gündem
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu Gündem
Altındaki düşüşün nedeni belli oldu. Duyan Kapalıçarşı'ya koştu
Bakan Güler Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Nabet'i kabul etti Gündem
Bakan Güler Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Al-Nabet'i kabul etti
TFF 2. Lig'de play off heyecanı başladı Spor
TFF 2. Lig'de play off heyecanı başladı
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı! Faciadan dönülmüştü Gündem
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı! Faciadan dönülmüştü
Yaralı şahinin yardımına jandarma yetişti Video
Yaralı şahinin yardımına jandarma yetişti