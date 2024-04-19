Son dakika... İstanbul'da toprak kayması

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Son dakika... İstanbul'da toprak kayması
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda 14 ev etkilendi, 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması saat 19:30 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 14 gecekondunun toprak kaymasından etkilendiğini, bölgede yaşayan 70 vatandaşı da tedbir amaçlı tahliye ettiklerini duyurdu.

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"70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada,

"19.04.2024 günü saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokak’ta bulunan alanda toprak kayması meydana gelmiştir.

Olaydan toplam 14 gecekondu etkilenmiş olup, bu gecekonduların 3'ü kullanılamaz hale gelmiştir.

Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiş olup, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edilmiştir.

Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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