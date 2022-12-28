28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Son dakika. �stinaf Gezi Davas�'ndaki cezalar� onad�

Son dakika. �stinaf Gezi Davas�'ndaki cezalar� onad�

Son dakika... �stinaf Mahkemesi, Gezi Davas�'nda, Osman Kavala'ya m�ebbet ve 7 ki�i i�in verilen 18 y�l hapis cezalar�n� onad�.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:34
Takip Et

Son dakika. �stinaf Gezi Davas�'ndaki cezalar� onad�

Son dakika. �stinaf Gezi Davas�'ndaki cezalar� onad�
+
Aa
-

�stinaf Mahkemesi, Gezi Davas�'ndaki cezalar� onad�.

Osman Kavala'ya m�ebbet, 7 ki�i i�in ise 18'er y�l hapis cezas� vermi�ti.

Gezi Park� davas�nda "h�k�meti ortadan kald�rmaya te�ebb�s" su�undan �stanbul 13'nc� A��r Ceza Mahkemesi Osman Kavala i�in a��rla�t�r�lm�� m�ebbet ve 7 san�k i�in de 18'er y�l hapis cezas� vermi�ti.

�stanbul B�lge Adliye Mahkemesi 3'nc� Ceza Dairesi karar� yerinde buldu�unu a��klad�.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
7
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Zeytin fabrikasında yangın çıktı: Maddi hasar var
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Eğriboz Adası'nda 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Acı tablo: 20 yılda 23 bin 735 çocuk 'anne' oldu
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
﻿Tarihte bugün 28 Aralık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.