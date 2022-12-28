Son dakika. �stinaf Gezi Davas�'ndaki cezalar� onad�

�stinaf Mahkemesi, Gezi Davas�'ndaki cezalar� onad�.
Osman Kavala'ya m�ebbet, 7 ki�i i�in ise 18'er y�l hapis cezas� vermi�ti.
Gezi Park� davas�nda "h�k�meti ortadan kald�rmaya te�ebb�s" su�undan �stanbul 13'nc� A��r Ceza Mahkemesi Osman Kavala i�in a��rla�t�r�lm�� m�ebbet ve 7 san�k i�in de 18'er y�l hapis cezas� vermi�ti.
�stanbul B�lge Adliye Mahkemesi 3'nc� Ceza Dairesi karar� yerinde buldu�unu a��klad�.
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