Son dakika... Kabine toplantısı sonra erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimindeki toplantının odak noktasının ekonomik konular olması bekleniyordu. enflasyonla mücadele ve yüksek fiyatlarla ilgili stratejiler masaya yatırılacağı, Ek önlemler tartışılacağı, öte yandan kamuda tasarruf önlemleri ve bunun için gerekli yasal düzenlemeler ele alınacağı belirtilmişti. Ekonomi yönetiminin, bu düzenlemelerle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.