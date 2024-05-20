Son dakika... Kabine toplantısı sonra erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Kabine toplantısı sonra erdi
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

kabine-toplantisi.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimindeki toplantının odak noktasının ekonomik konular olması bekleniyordu. enflasyonla mücadele ve yüksek fiyatlarla ilgili stratejiler masaya yatırılacağı, Ek önlemler tartışılacağı, öte yandan kamuda tasarruf önlemleri ve bunun için gerekli yasal düzenlemeler ele alınacağı belirtilmişti. Ekonomi yönetiminin, bu düzenlemelerle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.

Son Haberler
Sivaslı birçok köylü yoğurdu böyle hazırlıyor ve yoğurt taş gibi oluyor! Birçok kişi bilmiyordu Keşfet
Sivaslı birçok köylü yoğurdu böyle hazırlıyor ve yoğurt taş gibi oluyor! Birçok kişi bilmiyordu
Son dakika... Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi Gündem
Son dakika... Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildi
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe detayı isyan ettirdi Spor
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Galatasaray Fenerbahçe detayı isyan ettirdi
Dev İngiliz bankasından Türkiye tahmini Ekonomi
Dev İngiliz bankasından Türkiye tahmini
Sinop'ta jandarma denetimleri Gündem
Sinop'ta jandarma denetimleri
SOLOTÜRK Giresun'da nefesleri kesti Gündem
SOLOTÜRK Giresun'da nefesleri kesti