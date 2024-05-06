Son dakika... Kabine toplantısından atama bekleyen öğretmenlere kötü haber

Düzenleme: Kaynak: HaberTürk
Son dakika... Kabine toplantısından atama bekleyen öğretmenlere kötü haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda öğretmen atamaları konusunda son bir değerlendirme daha yapıldıktan sonra karar verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (6 Mayıs) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Erdoğan, 3 buçuk saat süren Kabine toplantısı sonrası dünya ve Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada öğretmen atamalarına ilişkin olarak son bir değerlendirme daha yapıldıktan sonra karar verileceğini duyurdu.

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Erdoğan, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın kamuoyunun inceleme ve önerilerini açtığı Türkiye Yüzyılı Maarif modeli inşallah evlatlarımızı donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Sanata, bilime, spora, edebiyata önem veren, milli ve manevi değerleri kuşanmış bireylerin yetiştirilmesi sebebiyle zaman zaman güncellememiz temel ihtiyaçtır. Bakanlığımızın web sayfasından teklif, tenkit ve kıymetli fikirlerini bize ileten 57 bini aşkın kurum, kuruluş ve kişiye gönülden teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Kısa zamanda inşallah atamayı bilhassa bakanımız açıklayacaktır."

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BAKAN TEKİN KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce birkaç kez atanacak öğretmen sayısı ve branşların açıklanacağı tarih için yapılacak olan ilk Kabine toplantısını işaret etmişti.

Bakan Tekin, atanacak öğretmen sayısı ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlarken Pazartesi günü (bugün) yapılacak Kabine toplantısını işaret ederek, “Muhtemelen hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur" ifadelerini kullanmıştı.

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