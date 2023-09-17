Son Dakika.. Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ta saat 23.05'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.4 kilometre derininde gerçekleşti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son Dakika.. Kahramanmaraş'ta deprem

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin Bölükdamlar mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem saat 23.05'te gerçekleşti. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak ölçüldü.

resim-2023-09-17-233928919.png

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Kongo'da darbe girişimi iddiası. Hükümetten ilk açıklama Dünya
Kongo'da darbe girişimi iddiası. Hükümetten ilk açıklama
Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu Güncel
Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Şenol Güneş'ten TFF'ye rest: Kime sordunuz Spor
Şenol Güneş'ten TFF'ye rest: Kime sordunuz
Bakan Fidan İrlanda Dışişleri Bakanı Martin'le bir araya geldi Güncel
Bakan Fidan İrlanda Dışişleri Bakanı Martin'le bir araya geldi
İsrail'den UNESCO'ya tepki Dünya
İsrail'den UNESCO'ya tepki
Bjelica: Benim tansiyonum yüksek Spor
Bjelica: Benim tansiyonum yüksek