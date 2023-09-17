Son Dakika.. Kahramanmaraş'ta deprem

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin Bölükdamlar mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem saat 23.05'te gerçekleşti. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş'ta saat 23.05'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.4 kilometre derininde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin Bölükdamlar mahallesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem saat 23.05'te gerçekleşti. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak ölçüldü.