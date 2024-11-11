SON DAKİKA: Kayyum ile görevden alınan Ahmet Özer'e yeni soruşturma

Düzenleme: Kaynak: AA
SON DAKİKA: Kayyum ile görevden alınan Ahmet Özer'e yeni soruşturma

Kayyum ile görevden alınan Ahmet Özer'e yeni soruşturma açıldı.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

2 MÜFFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı. Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla tutuklanırken, yerine bir gecede Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilen Can Aksoy kayyum olarak getirilmişti.

Son Haberler
Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'ın son hali sosyal medyayı salladı
Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'ın son hali sosyal medyayı salladı
Yunanistan'da deprem (11 Kasım 2024)
Yunanistan'da deprem
Nevzat Bahtiyar'a tehdit! Salim Güran'ın oğlundan 'mermi'li mesaj
Nevzat Bahtiyar'a tehdit! Salim Güran'ın oğlundan 'mermi'li mesaj
Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?
Piyasalarda gün ortası
Fenerbahçe gol yemeden kazanıyor. Ligde en az gol yiyen takım oldular
Fenerbahçe gol yemeden kazanıyor. Ligde en az gol yiyen takım oldular