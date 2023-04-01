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Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'seccade' eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerdeki seccadeyi görmedim. O kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim." dedi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 20:31
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Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'seccade' eleştirilerine yanıt

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'seccade' eleştirilerine yanıt
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir iftar yemeğinden sonra çekilen fotoğrafta yerde seccade unutulması iktidara yakın isimler tarafından gündeme getirildi.

İstanbul'da Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında konuşan Kılıçdaroğlu, verilen görüntü üzerinden kendisine operasyon yapıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"BEN SAMİMİ OLARAK ÜZGÜNÜM"

"Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesi ile ilgili sadece iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam, öyle bir alışkanlığım da yoktur. Öyle de yetişmedim, herkesi kucaklarım, herkese saygı duyarım. 

Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim; ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm.

Ben, ailem, eşim, çocuklarımız, asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez, bunu da bilmenizi isterim. Hem bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve var oluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara söylüyorum ve sözlerime yeniden başlıyorum."

 

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